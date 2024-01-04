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David Efianayi, Basketbol Süper Ligi'nin Haftanın 5'ine Seçildi - Son Dakika
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David Efianayi, Basketbol Süper Ligi'nin Haftanın 5'ine Seçildi

Aliağa Petkimspor forması giyen ABD'li oyuncu David Efianayi, Büyükçekmece Basketbol müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. Efianayi, 24 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

David Efianayi, Basketbol Süper Ligi\'nin Haftanın 5\'ine Seçildi
04.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:34
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Aliağa Petkimspor forması giyen ABD'li oyuncu David Efianayi, Büyükçekmece Basketbol müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Petkimspor, 99-95 kazanmayı başardı. Zorlu müsabakaya İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyun kurucusu David Efianayi damga vurdu. Karşılaşmada 35 dakika süre alan ABD'li oyuncu; 24 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece 28 yaşındaki basketbolcu, gösterdiği bu performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçilme şansını yakaladı.

Haftanın öne çıkan oyuncusu Yunus Emre oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Büyükçekmece Basketbol müsabakasında 18 sayı, 5 asist ve 3 ribaunda imza atan Aliağa Petkimsporlu Yunus Emre Sonsırma, Basketbol Süper Ligi tarafından haftanın öne çıkan oyuncusu oldu.

Basketbol Süper Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada da, "Aliağa Petkimspor'un tecrübeli oyun kurucusu Yunus Emre Sonsırma, Büyükçekmece Basketbol karşısındaki 18 sayı, 5 asist, 3 ribaundluk performansıyla haftanın öne çıkan oyuncularından oldu" ifadeleri kullanıldı.

Aliağa Petkimspor'da Tayfun Erülkü ile yollar ayrıldı

Aliağa Petkimspor'da beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki oyun kurucu Tayfun Erülkü ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan sporcumuz Tayfun Erülkü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tayfun Erülkü'ye teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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