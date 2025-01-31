Davis Kupası'nda Türkiye-Meksika Mücadelesi - Son Dakika
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Spor

Davis Kupası'nda Türkiye-Meksika Mücadelesi

Türkiye ile Meksika, İstanbul'da Davis Kupası'nda karşılaşıyor. Maç programı açıklandı.

31.01.2025 22:16
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Teniste Türkiye ile Meksika arasında hafta sonu İstanbul'da oynanacak Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, maçların oynanacağı TED Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Turnuva Başhakemi Ahmed Abdel-Azim ile her iki takımın kaptanları ve oyuncuları katıldı.

Kura çekimi sonucunda yarın saat 12.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Ergi Kırkın ile Alex Hernandez, daha sonra ise Yankı Erel ile Rodrigo Pacheco Mendez karşı karşıya gelecek.

2 Şubat Pazar günü ise saat 11.00'de başlayacak maçlarda çiftlerde Cem İlkel-Mert Naci Türker ikilisi ile Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçlarında Ergi Kırkın ile Rodrigo Pacheco Mendez ve Yankı Erel ile Alex Hernandez karşılaşacak.

Davis Kupası'nın bir tenis turnuvasından daha fazlası olduğunu belirten TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Meksika Milli Takımı'nı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hafta sonu, tenisseverleri TED Spor Kulübü'nde unutulmaz bir mücadeleye tanıklık etmeye davet ediyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, iki takıma da başarılar diliyorum. Hep birlikte, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde güzel bir turnuva geçirmeyi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Davis Kupası'nda olmanın sadece rekabet ruhunu değil aynı zamanda Meksika ile Türkiye arasındaki güçlü dostluğu da kutlamak adına büyük bir onur olduğunu aktaran Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ise şunları kaydetti:

"Tenis; sınırları birleştiren, dostluğu, disiplini ve mükemmelliği teşvik eden bir spordur. Türkiye Tenis Federasyonuna, Şafak Müderrisgil'e, organizasyon ekibine ve ev sahibi şehrimiz İstanbul'a sıcak misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İki takım da tutkuyla, saygıyla ve kararlılıkla oynayacak. Bu turnuvanın hem oyuncular hem de taraftarlar için unutulmaz olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Davis Kupası'nda Türkiye-Meksika Mücadelesi - Son Dakika

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