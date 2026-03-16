Davraz\'da Kış Sezonu Yamaç Paraşütü Heyecanı

16.03.2026 12:10
Isparta Davraz Kayak Merkezi, yamaç paraşütü tutkunlarına kış sezonunda farklı deneyimler sunuyor.

Her yıl çok sayıda kayakseveri ağırlayan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, kış sezonunda yamaç paraşütü tutkunlarının da rotasında yer alıyor.

Kış döneminde yerli ve yabancı tatilcilerin kayak, kızak ve snowboard yaptığı kayak merkezi, yamaç paraşütü heyecanını yaşamak isteyenlere de kar üzerinde farklı deneyim sunuyor.

Karla kaplı pistlerin üzerinden süzülen paraşütçüler, kayak yapanların üzerinden uçarak Kul Ovası'na iniyor.

Eğirdir Belediyespor Kulübünde eğitmen ve antrenör olarak görev yapan yamaç paraşütü pilotu Gökhan Bitiktaş, gazetecilere, Isparta bölgesinin yamaç paraşütü için elverişli birçok noktaya sahip olduğunu söyledi.

Bölgede genellikle 3 ana uçuş noktası kullandıklarını belirten Bitiktaş, "Isparta bölgesinde aslında daha fazla uçuş alanı var ancak ağırlıklı olarak tercih ettiğimiz 3 bölge bulunuyor. Yaz aylarında Eğirdir ve Atabey'de, kış aylarında ise kayak sezonunun başlamasıyla Davraz'da uçuşlar yapıyoruz." dedi.

"Rüzgar uygun olmadığında Davraz'da uçuşlarımızı sürdürüyoruz"

Bitiktaş, Davraz Kayak Merkezi'nde yapılan yeni yatırımların uçuşları kolaylaştırdığını ifade ederek, gondol ve telesiyej gibi ulaşım araçları sayesinde kalkış noktalarına daha rahat ulaşabildiklerini anlattı.

Bunun kış sezonunda Davraz'ı yamaç paraşütü için uygun noktalardan biri haline getirdiğine dikkati çeken Bitiktaş, "Özellikle kış aylarında Eğirdir ve Atabey'de rüzgar uygun olmadığında Davraz'da uçuşlarımızı sürdürüyoruz. Yazın Eğirdir'de, kışın ise Davraz'dayız." diye konuştu.

Eğirdir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Başyiğit de kulüp olarak profesyonel ekiple çalıştıklarını söyledi.

Antrenörler ve teknik ekibin uçuş yapılacak güzergahları sürekli inceleyerek uygun parkurlar oluşturduğunu dile getiren Başyiğit, "Paraşütle uçan misafirlerimiz ve kulübümüz bünyesindeki sporcularımız için farklı parkurlar hazırlıyoruz. Başta Davraz olmak üzere Eğirdir'in çeşitli bölgelerinde uçuş güzergahlarımız bulunuyor. Teknik ekibimizin organize ettiği şekilde uçuşlarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Davraz'da Kış Sezonu Yamaç Paraşütü Heyecanı
