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DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde - Son Dakika

DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde

05.12.2021 14:39
DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 4 Aralıkta Mardin'de yapılan Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışlarında elde ettiği başarılarla yarı finale çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 4 Aralıkta Mardin'de yapılan Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışlarında elde ettiği başarılarla yarı finale çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, açtığı ücretsiz "Spora Gel" kurslarında yetenekli gençlerden oluşturduğu Atletizm Takımı, başarılar elde etmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 4 Aralıkta Mardin'de yapılan Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışlarından başarıyla döndü.

Yapılan yarışmalarda U14 erkeklerde şampiyon olan Atletizm Takımı, U16 kızlar ve U16 erkeklerde ise ikinci oldu. DBB Atletizm Takımı, 19 Aralık Pazar günü Diyarbakır'da yapılacak olan Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Yarı final kazananları 30 Aralık Perşembe günü Adana'da yapılacak Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'na katılacak. - DİYARBAKIR

DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde
DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde
DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde

Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır, Atletizm, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor DBB Atletizm Takımı, Türkiye yarı finallerinde - Son Dakika Spor


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