De Zerbi: 'Hedefimiz Üst Üste Galibiyetler' - Son Dakika
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De Zerbi: 'Hedefimiz Üst Üste Galibiyetler'

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Tottenham Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, kaliteli kadro ile üst üste galibiyetler elde etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, çok kaliteli bir kadroları olduğunu ve üst üste maçlar kazanmaları gerektiğini söyledi.

İtalyan teknik adam, Lig Kupası 2. turunda 5-1 kazandıkları Charlton Athletic maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Üst seviye bir takım haline gelmeleri için mutlaka gol atmaları gerektiğini belirten de Zerbi, "Hücumda rakip sahanın son 30 metresinde daha güçlü olmak durumundayız. Gol atmak, şut çekmek, kombinasyonlar yapmak zorundayız. Elimizde çok kaliteli oyuncular var ve kendilerine büyük bir hedef koymalılar." diye konuştu.

Manchester City'den transfer edilen ve çıktığı ilk maçta gol atan Brezilyalı futbolcu Savio'nun performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Savio için harika bir gün oldu. Bence onun atacağı en büyük adım, göstereceği en büyük gelişim gol sayılarını artırmak olacak. Çünkü kalite anlamında bence en iyi kanat oyuncularından biri. Ancak iyi kanat oyuncuları çok fazla gol atarlar. Onunla konuştum ve önüne 10-12 gol gibi bir hedef koyduk. Çünkü kanat oyuncularımızdan 10–12 gole ihtiyacımız var. Geçen sezon bu konuda çok sıkıntı çektik. Atılan gol sayıları bu sıralamadan daha yukarısı için yarışmaya yetersizdi." ifadelerini kullandı.

De Zerbi, bu yaz takıma katılan Mateus Fernandes ile ilgili soruya ise "Harika bir yetenek. Şanslıyız çünkü sahada hem 6 numara hem de 10 numara olarak iki farklı pozisyonu kapatabiliyor. Kalite getiriyor, dinamik ve sahada mücadele ediyor. Bence geçen sezon ikili mücadelelerde ve top kazanma konusunda en iyi oyunculardan biriydi. Bugün Rodrigo Bentancur da çok iyi oynadı, şu anda bizim için çok önemli bir isim. Bentancur hazır olduğunda, doğru fiziksel kondisyona ulaştığında bambaşka bir oyuncu oluyor. Oyunu okuma yeteneği harika." yanıtını verdi.

İtalyan çalıştırıcı, yeni sezonda istikrarlı olmaları gerektiğini belirterek, "Üst üste maç kazanmamız gerekiyor. Soyunma odasındaki zihniyeti değiştirmeliyiz. Bakış açımız değişmeli çünkü iyi çalışıyoruz, iyi oyunculara sahibiz. Son iki sezonda çok maç kaybetmiş ve ligi 17. sırada bitirmiş olsak bile bunun bu sezon için bir önemi yok. Bu sezon yeni bir sezon, farklı bir atmosfer, farklı oyuncular ve farklı hedefler var." dedi.

De Zerbi, yeni transferlerden Sandro Tonali'nin cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşacakları Newcastle United maçında hazır olacağını söyledi.

Kupanın 3. turunda Liverpool ile eşleşmeleriyle ilgili olarak de Zerbi, "Harika bir maç olacak. Eğer bu kupayı kazanmak istiyorsak bu maçları da kazanmamız gerekiyor. Oyuncular için, benim için ve kulübümüz için harika bir meydan okuma." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor De Zerbi: 'Hedefimiz Üst Üste Galibiyetler' - Son Dakika

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