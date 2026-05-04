DEAF Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buldu
04.05.2026 16:28  Güncelleme: 16:36
Türkiye'de ilk kez Manisa'da düzenlenen, Avrupa'nın işitme engelliler futbol kategorisindeki en prestijli organizasyonu DEAF Şampiyonlar Ligi, heyecan dolu final maçının ardından sona erdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan Almanya temsilcisi GSG Stuttgart ile Fransa temsilcisi CSS Reims finalinde, penaltı atışları sonucunda kupayı müzesine götüren taraf, CSS Reims oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi (DCL) ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvada, 5 ülkeden 10 takım ve 400'ü aşkın sporcu mücadele etti. Turgutlu'nun ev sahipliği yaptığı turnuvaya Türkiye'den Manisa İşitme Engelliler Spor, Uludağ İşitme Engelliler Spor ve Karşıyaka İşitme Engelliler Spor; Almanya'dan GTSV Frankfurt, GSG Stuttgart ve GSV Düsseldorf; İngiltere'den Barnet DFC ve St. John's DFC; Fransa'dan CSS Reims ve Yunanistan'dan P.O.K. Athens takımları katıldı.

Şampiyonu penaltılar belirledi

Finalde karşı karşıya gelen GSG Stuttgart ve CSS Reims mücadelesinin normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarında da eşitliğin bozulmaması üzerine geçilen penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan CSS Reims, şampiyonluk kupasına uzandı.

Finalist sporculara madalya ve ödüllerini TİESF Başkanı Dursun Gözel, DCL Başkanı Rosario de Caro, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu takdim etti. Turnuvaya sundukları katkılardan dolayı Genel Sekreter Burak Deste, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert, Sosyal Projeler, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol'a plaket verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

