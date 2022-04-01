Deaflympics'in başlamasına 1 ay kaldı - Son Dakika
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Deaflympics'in başlamasına 1 ay kaldı

01.04.2022 11:50
Deaflympics'in başlamasına 1 ay kaldı

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) başlamasına 1 ay kaldı.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) başlamasına 1 ay kaldı.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını sürdürüyor.

Güreş ve karate milli takımları Bursa TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi), Tekvando Milli Takımı Ankara TOHM, Hentbol Kadın Milli Takımı Trabzon TOHM'da kampa girerken futbol milli takımı ise Riva'da kamp yapıyor.

Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Basketbol Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda ABD, Litvanya, Kenya ve Ukrayna ile Futbol Erkek Milli Takımı, C Grubu'nda ABD, Almanya, Mali ve Irak ile Voleybol Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Ukrayna, Polonya, Japonya ve Gana ile Voleybol Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda İtalya, ABD ve Polonya ile Hentbol Erkek Milli Takımı, B Grubu'nda Danimarka, Hırvatistan, Venezuela ve Gana ile Hentbol Kadın Milli Takımı ise A Grubu'nda Brezilya, Arjantin, Kenya ve Danimarka ile mücadele edecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Brezilya'ya "iddialı" gideceklerini belirterek, "Takım ve bireyselde 63 madalya hedefimiz var. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Olimpiyat, Brezilya, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Deaflympics'in başlamasına 1 ay kaldı - Son Dakika
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