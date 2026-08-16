Defne Kurt Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Defne Kurt Avrupa Şampiyonu

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Bakan Bak, Defne Kurt'u Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndaki başarılarından dolayı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli para yüzücü Defne Kurt'u kutladı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Kurt Avrupa şampiyonu. Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt, 100 metre serbestte 59.21'lik derecesiyle birinci oldu.

Milli sporcu, organizasyonda 50 metre serbestte de 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

Defne Kurt, Spor, Son Dakika

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