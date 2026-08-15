Defne Kurt, Avrupa Şampiyonu Oluyor

Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda finalde mücadele eden Defne Kurt, elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu, milli sporcuyu ve antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.