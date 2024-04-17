Dejan Radonjic: İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz - Son Dakika
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Spor

Dejan Radonjic: İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, NINERS Chemnitz mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda çok fazla hata yaptıklarını belirterek, 'İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz' dedi.

17.04.2024 23:05
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- Dejan Radonjic: "İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz"

CHEMNİTZ - Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, NINERS Chemnitz mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda çok fazla hata yaptıklarını belirterek, "İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup final ilk maçında konuk olduğu Alman temsilcisi NINERS Chemnitz'e 85-74'lük skorla kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, "Başlangıcımız biraz kötüydü. İlk yarıda çok fazla hata yaptık. Maçta rakip takımın yakaladığı sayı avantajları çok fazlaydı. Önümüzdeki maç için her şeyin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız. İlk yarıda savunmamız kötüydü. İkinci yarı toparlamaya çalıştık. İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz. Taktiksel ve diğer konular hakkında çok şey konuşabiliriz. İlk yarıdaki savunmamızdan dolayı toparlanamadık. Çok fazla ribaund verdik. Asıl problemimiz en iyi oyuncularımızdan birini ilk yarı kaybetmemizdi. İkinci maça odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

İkinci maçta fiziksel olarak daha hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Radonjic, "Fiziksel olarak daha hazır olmalıyız. Bu maç bunu çok iyi anladık. Sakatlıklarla ilgili sorunlarımız mevcut ama ikinci maçta ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Chemnitz, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dejan Radonjic: İkinci maçta daha iyisini yaparak şampiyonluğu hedefliyoruz - Son Dakika

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