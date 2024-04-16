Spor

- Dejan Radonjic: "Oyun planımıza sadık kalarak mücadele edeceğiz"

CHEMNİTZ - Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, Alman temsilcisi Chemnitz ile oynayacakları maçta sert bir oyun beklediklerini ifade ederek, "Oyun planımıza sadık kalarak mücadele edeceğiz" dedi.

FIBA Europe Cup final ilk maçında Bahçeşehir Koleji yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Alman ekibi Chemnitz ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, "Rakibimiz güzel iş yaptı. Bundesliga'da güzel mücadele ettiler. Lig boyunca sadece 5 mağlubiyetleri var. Avrupa'da da 2 maçta mağlup oldular. Maça hazır olmamız gerekiyor. Temas çok fazla olacak. O yüzden sert bir oyun bekliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak mücadele edeceğiz. Maç başına 10 top çalma ortalamamız var. Mücadelemizi arttırmamız gerekiyor. Önümüzdeki 40 dakikaya odaklanmamız gerekiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sert bir oyun için hazır olmayı istiyoruz. Bu ilk 40 dakika, ikinci 40 dakika da öbür hafta evimizde olacak. İlk odaklandığımız nokta yarınki maç" diye konuştu.