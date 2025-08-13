Demir Ege'den Galibiyet Vurgusu

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, St. Patrick's maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarlarıyla birlikte güzel bir galibiyet elde etmek istediklerini söyledi. Oynadığı bölgedeki forma rekabetine de değinen Demir Ege, "Burası Beşiktaş. Sürekli rekabetin olması çok normal" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, bu maç öncesi yapılan son antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarlarının önünde oynayacak olmalarından dolayı memnun olduğunu dile getiren Demir Ege, "İlk maçta güzel bir skor almıştık. Hedefimiz taraftarımızla birlikte coşkulu ve iyi bir sonuç alarak turu geçmek. Yeni bir takımız. Oynadıkça birbirimize alışıyoruz. Burası Beşiktaş, sürekli rekabetin olması çok normal. Bu da bize olumlu anlamda yansıyacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Portekiz temsilcisi Rio Ave'de oyun tarzının dışında görev aldığının hatırlatılması üzerine Demir Ege Tıknaz, "Geçen sene ilk kez tekli şekilde 6 numara olarak oynamıştım. Bu sene Beşiktaş'ta ikili oynuyoruz daha çok. Futbolcuların bu tarz durumlara açık olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Wilfred Ndidi hakkında da konuşan genç oyuncu, "Kendisiyle çok zaman geçirmedik. Ama antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok atletik bir oyuncu. Takıma illaki birçok katkısı olacaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL