Demir Egeli Braga, Avrupa'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Demir Egeli Braga, Avrupa'da çeyrek finale yükseldi

Demir Egeli Braga, Avrupa\'da çeyrek finale yükseldi
18.03.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, 2-0'ın rövanşında sahasında ağırladığı Ferencvaros'u 4-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Braga ile Ferencvaros, karşı karşıya geldi. Municipal De Braga Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, 4-0'lık skorla kazandı.

BRAGA RAHAT KAZANDI

Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 53. dakikalarda Ricardo Horta, 15. dakikada Florian Grillitsch ve 34. dakikada Gabriel Martinez attı.

DEMİR EGE TIKNAZ FORMA GİYMEDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Demir Ege Tıknaz, hocası tarafından forma şansı bulamadı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Portekiz ekibi Braga, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Macar ekibi Ferencvaros ise UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Demir Ege Tıknaz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Egeli Braga, Avrupa'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:16
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:30:26. #7.12#
SON DAKİKA: Demir Egeli Braga, Avrupa'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.