Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.04.2022 15:43
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih MazlumAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Benzia (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Benzia (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Sadık Baş, Diouf

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Cofie (Dk. 65 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Fajr), Ulvestad, Gradel (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 89 Konate)

Gol: Dk. 28 Ziya Erdal (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Benzia (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 40 Sackey, Dk. 78 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 78 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Sivasspor'un Gradel ile sol kanattan geliştirdiği atakta kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda kaleci Munir topu uzaklaştırdı.

53. dakikada sağ kanatta Ahmet Oğuz'un son çizgiden ortasını yapmak istediği topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Munir, son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sadık Baş'ın ortasında ceza alanı içinde topun gelişine vuran Benzia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

71. dakikada sağ kanatta El Kaabi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Benzia'nın şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.

74. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Munir'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ziya Erdal'ın vuruşunda Munir bir kez daha topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Sefa Yılmaz'ın pasında topu alan Yatabare'nin ceza alanı yan çizgisinden çektiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
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Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Yassine Benzia, Mehmet Salih, Mehmet Kısal, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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