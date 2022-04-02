Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.04.2022 15:45
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk CurbayGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 76 Balde), Diabate, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio (Dk. 76 Balde), Diabate, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Süleymanov), Umut Nayir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 78 Cofie), Ulvestad, Fajr (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Gradel (Dk. 86 Sefa Yılmaz), Yatabare, Kayode (Dk. 46 Pedro Henrique)

Goller: Dk. 39 Kayode, Dk. 44 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 73 ve 79 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 53 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kaldı.

56. dakikada Gradel'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde boş pozisyonda Yatabare'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Chiquinho, topla ceza sahası yan çizgisine kadar indi ve meşin yuvarlağı yerden Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

73. dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Chiquinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde arka bölümde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-2

79. dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Sol kanattan topla hareketlenen Diabate, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı kale önüne sert ortaladı. Sivasspor savunmasının dokunamadığı topu Umut Nayir filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Sivasspor yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak Sivasspor yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak

Arda Kardeşler, Giresunspor, Okan Kocuk, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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