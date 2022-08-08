Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.