Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

08.08.2022 21:11
Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
500
EMRE GÖNLÜŞEN'İN HAYATI BELGESEL OLDU EMRE GÖNLÜŞEN'İN HAYATI BELGESEL OLDU Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç Futbol: Rezerv Lig toplu sonuç
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 Sedat Peker'in kızlarıyla vakit geçirdiği anları eşi Özge Peker paylaştı
20:45 Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor! İlk 11'ler açıklandı
20:45 AK Partili Cemil Yaman'dan dikkat çeken sözler: Kürtçe müzik dinledi diye insanları zindanlara attılar
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:43 Ukrayna'da Rus suikast ekibi yakalandı! Hedefte Savunma Bakanı ve üst düzey yetkililer vardı
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 21:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement