Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz

03.08.2022 17:01
Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Avrupa kupalarından hemen elenip gelmek istemiyoruz" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, hafta sonu başlayacak lig öncesi açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Çalımbay, "Hem Bolu hem de Avusturya kampını çok iyi şekilde tamamladık. Oynadığımız hazırlık maçlarında da gayet iyiydik. Şu an en büyük sıkıntımız transfer. Bizden giden 9 oyuncunun yerini doldurmamız gerekiyor. Fazla oyuncu istemiyoruz. Giden arkadaşların yerine alsak yeter. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Baktığımız zaman çok zor bir fikstürümüz var. Avrupa kupası maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Onlara karşı hem oynadım hem de antrenör olarak karşılaştım. Onları elediğimiz maçlar da var. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel şekilde bitirdik. Avrupa kupalarından hemen elenip gelmek istemiyoruz. Orada da ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Gaziantep FK ile cumartesi günü oynayacakları ligin ilk hafta maçında taraftarına çok güvendiğini söyleyen Çalımbay, "Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse bu maçı da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Bitirmemiz de gerekiyor mutlaka. Ardından zor dört maçımız var. Bu maçları iyi şekilde geçmemiz için yeni arkadaşların bize katılması gerekiyor" diye konuştu.

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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Sivas spor: Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Sivas spor: Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö-F91 Diddeleng eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kaynak: DHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Avrupa kupalarından hemen elenmek istemiyoruz - Son Dakika

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