UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı 43 yaşındaki Collum yönetecek. Mücadelede, Collum'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden David McGeachie ile Francis Connor üstlenecek.

Kaynak: AA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Malmö-Demir Grup Sivasspor maçını İskoç hakem William Collum yönetecek - Son Dakika

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