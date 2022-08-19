UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı 'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Jovanovic düdük çalacak. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Kaynak: AA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor-Malmö maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak - Son Dakika

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