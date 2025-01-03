Demir Kardeşlerin Olimpiyat Hedefi

Spor

Masa tenisinin "Demir" kardeşleri olarak bilinen Merve Cansu Demir ve Büşra Demir'in hayali Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda birlikte yer almak.

Tokyo 2020 ve Paris 2024'te paralimpik oyunlarında mücadele eden 23 yaşındaki Merve Cansu Demir, kendisini örnek alarak masa tenisine başlayan 16 yaşındaki kardeşi Büşra Demir ile hem tatlı bir rekabet içinde hem de aynı hedef doğrultusunda yol arkadaşlığı yapıyor.

Türkiye'de aynı branşı hem olimpik hem de paralimpik olarak milli takım düzeyinde yapan tek kardeşler olan Merve Cansu ve Büşra, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Aralarında 7 yaş fark olmasına rağmen kardeşinin kendisine olan desteğini dile getiren Merve Cansu, "Kardeşimle birlikte oynamak çok güzel bir duygu. Hem özel hayatta hem de spor hayatımda bana çok destek oluyor. Bazen antrenman arkadaşım, bazen psikoloğum oluyor. Özellikle paralimpik oyunları döneminde iniş çıkışlar çok oluyor ama kardeşim hep beni frenliyor, sakinleştiriyor. Benim için çok artı bir durum bu. Her yerde beraberiz. Antrenmanlarda, kamplarda birlikteyiz. Hocalarımdan sonra başarımın arkasındaki isim Büşra. Bana büyük desteği var." ifadelerini kullandı.

Büşra'nın kendisinden çok daha yetenekli olduğunu vurgulayan milli para masa tenisçi, "Büşra, bu spor için doğmuş diyebilirim. 6-7 yaşlarında masa tenisine başladı. Yusuf Kılınçkaya hocamız başlattı. Özel bir odada birlikte oynardık ama birisi içeri girince raketi bırakırdı. O halinden böyle önemli başarılar kazanan genç bir sporcuya dönüştü. Yusuf hocamız da yeteneğini keşfetti ve devam etti. Daha çok çalışırsa çok daha iyi yerlere gelebilir." diye konuştu.

Milli sporcu, kardeşiyle aynı organizasyonda olmayı çok istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Paralimpiklere göre masa tenisinde olimpiyatlar zor. Ancak Büşra bunu başarabilir. Hayalimiz bir gün birlikte aynı olimpiyat ve paralimpik oyunlarına gitmek. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya istiyorum. Daha önce gümüş almıştım. Ekstra bir durum olmazsa olimpiyatta yenildiğim Polonyalı sporcu Natalia Partyka'yla final oynarım. O benim örnek aldığım sporcu. Yatıp kalkıp o masa tenisini bırakmadan kendisini yenmenin hayalini kuruyorum. Yoksa ben rahat edemeyeceğim. Dünya Şampiyonası'nda da hedef final olacak ama asıl hedef Los Angeles 2028'de madalya almak. 3 büyük turnuvada da hedefim final."

Engelli bireylerin sporla hayata daha sıkı tutunduğunun altını çizen Merve Cansu, "Ailemize çok minnettarız. Hem ben hem de Büşra çok sosyal çocuklar değildik. Spor sayesinde öz güvenimizi kazandık. Ben kendimi spor sayesinde buldum. Elimi saklardım, utanırdım. Bunu yendim. Kendim olmayı masa tenisiyle buldum. Her engelli bireyin spor yapması gerekiyor. Bu öneri değil zorunluluk olmalı. Sporla 'Ben tek değilim' duygusunu kazanıyorum. Ailelerin de çocuklarını teşvik etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büşra Demir: "Ablamın izinden gittiğim için gurur duyuyorum"

Gençler kategorisinde milli formayı giyen ve birçok uluslararası başarısı bulunan Büşra Demir'in hayali, ablasıyla Los Angeles 2028'de yer almak.

Masa tenisine başlama hikayesini anlatan genç milli masa tenisçi, "Çocukken ablamla salona gittiğimde masa tenisini sevmiyordum. Asosyal bir çocuktum. Özel bir odada ablamla oynadım. Bana masa tenisini ablam sevdirdi. Ablamın izinden gittiğim için gurur duyuyorum." dedi.

Ablasıyla benzerliğinin dikkat çektiğini aktaran Büşra, "Okula ilk gittiğimde, 'Ben seni bir yerden tanıyorum.' diyorlar, çünkü ablama çok benzetiyorlar. Tüm öğrenciler ablamı ve masa tenisine nasıl başladığımı soruyor. Bu da bana gurur veriyor. Türkiye şampiyonalarına ablamla gittiğimde de çok mutlu oluyorum. Onun paralimpik oyunlarına, benim de olimpiyata gittiğim bir organizasyonu hayal ediyorum. Sene sonunda Gençler Avrupa Şampiyonası var. Orada başarılı olacağım. 2028'de de olimpiyata katılma hayalim var." şeklinde konuştu.

Türkiye'de tatlı rekabet

"Demir" kardeşlerin Türkiye'de ise tatlı bir rekabeti bulunuyor.

Merve Cansu, engeline rağmen Türkiye şampiyonalarında normal sporcularla yarışabiliyor.

İki kardeş daha önce Türkiye Şampiyonası'nda da birbirlerine rakip oldu. Merve Cansu, o anı şöyle anlattı:

"Birbirimize Türkiye Şampiyonası'nda rakip olduk. Resmen birbirimize düştük, çünkü Büşra'yı 3-2 yendim. Soyunma odasında ağladığını görünce, 'Keşke yenmeseydim.' dedim ve ben de onunla ağlamaya başladım. Bu maçtan sonra sürekli, 'Abla, şampiyonalarda karşıma çık, kendini bana yaz, seni yeneceğim.' dedi. Sonra beni 1 ay sonra Süper Lig'de yendi. Hem de 3-0 yendi. Maçtan çıktım, 'Seni anneme söyleyeceğim, insan bir set verir.' diye takıldım. Büşra çok güzel zorbalık (gülerek) yapar. 'Anne ablamı yendim.' diye dalga geçer. Annem de bana çok kıyamaz, 'Ablanı yenme.' der."

Türkiye Şampiyonası'ndaki rövanşı Süper Lig'de aldığını dile getiren Büşra ise, ablasına rakip olmanın kendisini için gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.