Demirel: Trabzon'a Karşı Pozisyonları Değerlendiremedik - Son Dakika
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Spor

Demirel: Trabzon'a Karşı Pozisyonları Değerlendiremedik

Volkan Demirel, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçta birçok pozisyon bulduklarını ama gole çeviremediklerini belirtti.

22.12.2024 23:47
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Volkan Demirel, "Ben burada çok sayıda hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak maça çıktım. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Trabzonspor'u hem de oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayarak, şunları söyledi:

"Ben burada çok sayıda hem oyuncu olarak hem de teknik adam olarak maça çıktım. Bu kadar pozisyon bulup da atamadığımız bir maç 2-3 tanedir. Onlardan bir tanesi de bugündü. Oyunculara da söyledim, bugün gol atsaydık farklı bir ortam olurdu ki Trabzon'un yakalamış olduğu 3-4 tane şut var. Birisi auta çıktı ilk yarı, 2'sini benim kalecim Diogo çıkardı, birisi de çok güzel bir vuruşla gol oldu. Tebrik ederim Trabzon camiasını, Trabzon takımını ama kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum."

Oyuncularının sahada her istediğini yapmaya çalıştığını aktaran Volkan Demirel, "Çünkü Trabzonspor'un, 30 bin seyircisinin önünde baskılı oynayacağını biliyorduk. Bizim amacımız da kazandığımız toplarla geçiş oyunu oynamaktı ki bu fırsatları da yakaladık. Aşağı-yukarı 3-4 tane benim saydığım net kornerle beraber 5 tane pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Ama yapacak bir şey yok. Biz emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Demirel, maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında yaşananlara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa... Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanının 12'nci, 13'üncü gününde şimdi ailelerin acılarını tekrar hatırlatmak istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz. Ne söylüyorum, ölüye saygısı olmayanın dirisine hiç saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın."

Güneş'in bu sözlerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Demirel, "Bu beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde söyleyecektim. Üç yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir zaman beni tünelin başında beklediğini görmedim. Şenol hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı. Ama ben bugün onunla selamlaşmayacağımı, hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Bu yüzden eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Demirel: Trabzon'a Karşı Pozisyonları Değerlendiremedik - Son Dakika

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