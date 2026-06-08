Demirköyspor Maçında Gergin Anlar

Kırklareli Recep Döçler 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu'nda ligin son haftasında Demirköy İlçe Stadı'nda oynanan Demirköyspor-Sütlüce Köyü Spor karşılaşmasına saha içinde yaşanan gerginlikler damga vurdu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindee bulunan Demirköy Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Saha içinde yaşanan arbede nedeniyle maç bir süre dururken, teknik ekipler ve görevliler olayları yatıştırmak için müdahalede bulundu. Tribünlerde bulunan taraftarların da endişeyle takip ettiği olayların ardından hakem ve güvenlik güçleri gerekli önlemleri aldı.

Yaşanan gerginliğin ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken, karşılaşmayla ilgili ilgili kurulların hakem raporları doğrultusunda değerlendirme yapması bekleniyor. - KIRKLARELİ