Demirözü'de ilk kez düzenlenecek futsal turnuvasına başvuru 26 Kasım'da bitiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'un Demirözü ilçesinde ilk kez düzenlenecek 1. Futsal Turnuvası için başvurular başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvanın başvuruları 26 Kasım'da sona erecek; kamu kurumları, STK'lar, esnaf ve mahalle ile köy halkı katılabilecek.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde ilki düzenlenecek 'Futsal Turnuvası' için başvurular başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Futsal Turnuvası başvuruları 26 kasım'da sona erecek.
Kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları, esnaf ile mahalle ve köy halkının katılabileceği turnuva, ilçedeki kapalı spor salonunda oynanacak.
Turnuvaya katılmak isteyenler başvurularını Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne yapabilecek. Şartname ve gerekli belgeler müdürlükten alınabilecek.
Kaynak: İHA
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