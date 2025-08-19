Demirspor, Nihat Demir ile Anlaştı - Son Dakika
Spor

Demirspor, Nihat Demir ile Anlaştı

Demirspor, Nihat Demir ile Anlaştı
19.08.2025 12:34
Kayseri Demirspor, yeni sezon için Antrenör Nihat Demir ile anlaşma sağladı ve hedeflerini belirledi.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Demirspor; yeni sezon öncesinde Antrenör Nihat Demir ile anlaşma sağladı.

Kayseri'nin en köklü kulüplerinden biri olan Kayseri Demirspor; Birinci AmatörKüme'de şampiyonluk kovalamaya hazırlanıyor.Mavi lacivertli takım yeni sezon ilk olarak AntrenörNihatDemir ile anlaşma sağladı.KulüpBaşkanı Yılmaz Öztürk, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek; "Nihat hocamızla birlikte gençlere daha çok çıkacağız.Gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturarak hak ettiğim yere dönmek istiyoruz. Hum takımımızı hem de tesislerimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. Kulüp Genel Kaptanı Mustafa Koçakoğlu ise bu anlaşma ile yeni bir sayfa açtıklarını ve hem altyapı hem de A Takım ile birlikte yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

Antrenör Nihatdemir ise Kayseri'nin en köklü kulüplerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yılmaz Öztürk, Nihat Demir, kayseri, Futbol

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Demirspor, Nihat Demir ile Anlaştı - Son Dakika
