Demirspor, Nihat Demir ile Anlaştı

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Demirspor; yeni sezon öncesinde Antrenör Nihat Demir ile anlaşma sağladı.

Kayseri'nin en köklü kulüplerinden biri olan Kayseri Demirspor; Birinci AmatörKüme'de şampiyonluk kovalamaya hazırlanıyor.Mavi lacivertli takım yeni sezon ilk olarak AntrenörNihatDemir ile anlaşma sağladı.KulüpBaşkanı Yılmaz Öztürk, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek; "Nihat hocamızla birlikte gençlere daha çok çıkacağız.Gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturarak hak ettiğim yere dönmek istiyoruz. Hum takımımızı hem de tesislerimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. Kulüp Genel Kaptanı Mustafa Koçakoğlu ise bu anlaşma ile yeni bir sayfa açtıklarını ve hem altyapı hem de A Takım ile birlikte yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

Antrenör Nihatdemir ise Kayseri'nin en köklü kulüplerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. - KAYSERİ