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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine\'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Afrika Uluslar Ligi çeyrek finalinde Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin gollerini Mbemba, Wissa ve Arthur Masuaku kaydetti. Gine'nin tek golünü ise Bayo attı. Masuaku, 90 dakika sahada kalarak performansıyla dikkat çekti.

03.02.2024 10:19
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Afrika Uluslar Ligi çeyrek finalinde Gine'yi 3-1 mağlup eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Ligi'nde çeyrek final mücadelesinde Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun formasını giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Gine karşı karşıya geldi. Alassane Ouattara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Mbemba, 65'inci dakikada penaltıdan Wissa ve 82'nci dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Gine'nin karşılaşmadaki tek golünü ise 20'nci dakikada penaltıdan Bayo attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Arthur Masuaku, 90 dakikada sahada kaldı. Tecrübeli sol bek, gösterdiği performansın yanında serbest vuruştan attığı golle dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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