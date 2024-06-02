Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecan Dolu Yarışlarla Tamamlandı - Son Dakika
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Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecan Dolu Yarışlarla Tamamlandı

Deniz Küreği Türkiye Kupası Heyecan Dolu Yarışlarla Tamamlandı

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası, heyecan dolu yarışlarla tamamlandı. Kupada bir araya gelen sporcular, Manavgat'ın eşsiz doğası ve sıcak atmosferi eşliğinde mücadele etti. Deniz Küreği Türkiye Kupası ve Sahil Sürat yarışları, Türkiye'nin deniz sporları alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi.

02.06.2024 17:36  Güncelleme: 17:47
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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası, heyecan dolu yarışlarla tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Manavgat Belediyesi'nin destekleriyle 30 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Manavgat Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda yapılan son gün yarışlarıyla tamamlandı.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları programına alınan Sahil Sürat (Beach Sprint) yarışları branşının ilk kez resmi olarak düzenlendiği organizasyon, 4 gün boyunca kıyasıya mücadelelere ve adrenalin dolu anlara sahne oldu. Kupada bir araya gelen sporcular, Manavgat'ın eşsiz doğası ve sıcak atmosferi eşliğinde mücadele etti. Denizdeki dinamizm ve rekabet, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Deniz Küreği Türkiye Kupası ve Sahil Sürat yarışları, Türkiye'nin deniz sporları alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi.

19 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu yarıştı

Uzun Mesafe (Endurance) ve Sahil Sürat (Beach Sprint) branşlarında gerçekleştirilen yarışlara, 19 kulüp ve 200'ü aşkın sporcu katıldı. Deniz Küreği Türkiye Kupası 30 Mayıs'ta, Uzun Mesafe (Endurance) yarışları, 6 bin metrelik parkurda Kadın, Erkek ve Karma ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında yapılan yarışmalarla başladı.

İlk resmi sahil sürat yarışları Manavgat'ta yapıldı

Yarışlara 31 Mayıs ve 2 Haziran arasında Sahil Sürat yarışları ile devam edildi. Sahilden denize koşarak başlayan ve kıyıdan açığa doğru 250 metre gidiş, 250 metre geliş olmak üzere 500 metrelik parkurda mücadele eden Kadın, Erkek ve Karma ekipler, büyükler ve 19 yaş altı kategorilerinde ve tek çifte ile iki çifte tekne sınıflarında yarıştı.

"Önümüzdeki yıl tekrar bekliyoruz"

U19 Kadınlar 1X ve MIX 2X kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerini Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara takdim etti. Başkan Kara yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın rahat etmesi için 4 gün boyunca elimizden geleni yaptık. İş birliği içerisinde hep beraber çalıştık. Önümüzdeki yıl tekrar bekliyoruz. İnşallah daha büyük organizasyonları hep beraber hayata geçiririz. Sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduk" dedi.

Büyük heyecana sahne olan son gün yarışlarını, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, belediye başkan yardımcıları, federasyon yetkilileri ve vatandaşlar tribünden takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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