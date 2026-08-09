Deniz Öncü, Moto2 İngiltere GP'sini 8. sırada tamamladı
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 İngiltere GP'sini 8. sırada bitirerek sezonun en iyi sonucunu elde etti.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 12. ayağını 8. sırada tamamladı.
Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS Takımı adına mücadele ettiği şampiyonanın İngiltere ayağı, Silverstone Pisti'nde gerçekleştirildi.
Moto2 İngiltere Grand Prix'sinin 17 turluk ana yarışına 21. sıradan başlayan ay-yıldızlı motosikletçi, damalı bayrağı 8. sırada geçerek bu sezonki en iyi sonucunu aldı.
American Racing Team'in Çek sürücüsü Filip Salac birinci, QJMOTOR-Biolec-MSI takımından İspanyol Ivan Ortola ikinci, KLINT Racing Team'den İspanyol pilot Alex Escrig ise üçüncü oldu.
Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağı, 28-30 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Aragon Pisti'nde düzenlenecek.
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