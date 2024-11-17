Deniz Öncü Zor Bir Sezon Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Deniz Öncü Zor Bir Sezon Geçirdi

Moto2'de sezonu 20. sırada tamamlayan Deniz Öncü, zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktı.

17.11.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonu 20. sırada tamamlayan milli motosikletçi Deniz Öncü, "Benim için gerçekten zor bir sezon oldu." dedi.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı, İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı.

Yarışın ardından sezonu AA muhabirine değerlendiren Red Bull KTM Ajo pilotu Deniz Öncü, "Moto2'deki ilk senemizi bitirdik. Açıkçası bu takımda olabildiğim için çok gururluyum. Çünkü dünyanın en iyi Moto2 takımındayım." diye konuştu.

"Benim için gerçekten zor bir sezon oldu." diyen Deniz, "Sezon başında bir sürü yeni parçalar vardı. Motosiklete alışmaya çalışıyordum. Tam alıştık derken araya büyük bir sakatlık girdi. Beni 2,5 ay pistlerden dışarı attı. Bu benim için bayağı zorluydu ama geri dönüşümüz çok iyi oldu. Geri döner dönmez iyi sonuçlar almaya başladık. Bütün sezon için takımıma, Kenan ve Toprak ağabeye çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Moto2'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmek istediğini vurgulayan Deniz Öncü, gelecek planlarıyla ilgili ise "Hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Hayalim 2 sene sonra MotoGP'ye çıkmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Motosiklet, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Öncü Zor Bir Sezon Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
20:34 Malatya’da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
16:25 Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı Paul Pogba Juventus ile yollarını ayırdı
16:01 Volkan Demirel: Fenerbahçe’den teklif gelse gitmem Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem
15:39 Mustafa Sarıgül, Mike Tyson’a veryansın etti: Yazıklar olsun Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun
15:19 Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Ege ve Akdeniz Haritaları Yok Hükmünde
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:57 Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson’a bakın ne yapmış Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış
14:48 MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:48 12 bin polis memuru alımı yapılacak Aranan şartlar da belli gibi 12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi
14:46 Zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin babasından kahreden sözler Zehirlenerek hayatını kaybeden bebeğin babasından kahreden sözler
14:45 Burak Özçivit’ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 22:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: Deniz Öncü Zor Bir Sezon Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.