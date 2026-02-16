Deniz Sapmaz, Golf Turnuvasında Şampiyon Oldu

Ataşehir Golf Kulübü'nün milli oyuncusu Deniz Sapmaz, Antalya'da yapılan Golf Mad Turkish Junior Open Golf Turnuvasında şampiyon oldu.

12-14 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 16. Golf Mad Turkish Junior Open Golf Turnuvası tamamlandı. Gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 100'ün üzerinde genç sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi. Üç gün süren turnuva boyunca sporcular, hem bireysel performansları hem de uluslararası rekabet düzeyiyle dikkat çekerken, Genç Kızlar Gross kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü'nün milli oyuncusu Deniz Sapmaz üstün bir performans sergiledi. Sahayı toplamda-6skorla tamamlayan başarılı sporcu, kategorisinde şampiyonluğa uzandı. - İSTANBUL