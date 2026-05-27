Deniz Sapmaz Jabra Açık Turnuvası'nda Yarışacak

Milli sporcu Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Fransa'da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası'nda yarışacak.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Evian Resort Golf Club sahasında 28-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, 36 ülkeden 136 sporcu yer alacak.
Milli sporcu, Avrupa'nın önemli kadın golf organizasyonlarından Jabra Açık Golf Turnuvası'nda yarışacak ilk Türk golfçü olacak.
