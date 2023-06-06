Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Deniz Türüç'ün golü damga vurdu.
34. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan pasında topu alan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından ayağının dışıyla yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. Deniz, yaklaşık 30 metreden kaleci Taha Tepe'yi avladı.
Mesafe tanımaksızın attığı gollerle ismini ezberleten Deniz, bu sezon Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezi oldu. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 47 resmi maçta 10 gol atıp 7 asist üretti.
Son Dakika › Spor › Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze - Son Dakika