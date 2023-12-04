Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'un Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmada Deniz Türüç'ün hareketleri büyük şaşkınlık yaratmıştı. Milli futbolcunun tiki olduğu öğrenildi.
Başakşehir'in milli yıldızı Deniz Türüç'ün saha için ani kasılmalar yaşadığı ekranlara yansımıştı. Deneyimli futbolcunun bu kasılmaları izleyenleri korkuttu. Geçmiş bazı maçlarda da aynı hareketleri yapan Türüç'ün tiki olduğu ortaya çıktı.
Deniz Türüç bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol atamazken 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Deniz Türüç'ün yaptıklarını herkes şaşkınlık içinde izlemişti! Hareketlerinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika