Deniz Türüç'ün yaptıklarını herkes şaşkınlık içinde izlemişti! Hareketlerinin nedeni ortaya çıktı

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Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'un Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmada Deniz Türüç'ün hareketleri büyük şaşkınlık yaratmıştı. Milli futbolcunun tiki olduğu öğrenildi.

BAŞKA MAÇLARDA DA KASILMALAR YAŞAMIŞ

Başakşehir'in milli yıldızı Deniz Türüç'ün saha için ani kasılmalar yaşadığı ekranlara yansımıştı. Deneyimli futbolcunun bu kasılmaları izleyenleri korkuttu. Geçmiş bazı maçlarda da aynı hareketleri yapan Türüç'ün tiki olduğu ortaya çıktı.

3 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Deniz Türüç bu sezon Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol atamazken 3 asist yapma başarısı gösterdi.