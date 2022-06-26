Denize inmenin ilk yolu optimist sınıfından geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denize inmenin ilk yolu optimist sınıfından geçiyor

26.06.2022 11:15

Yelken sporuyla uğraşmak isteyenlerin mücadele etmeye başladığı optimist sınıfı, son dönemde minik sporcuların bu branşla tanışmasını sağlıyor.

Yelken sporuyla uğraşmak isteyenlerin mücadele etmeye başladığı optimist sınıfı, son dönemde minik sporcuların bu branşla tanışmasını sağlıyor.

Yelken sporuna başlayanların ilk kullandığı optimist teknesi, ABD'li Clark Mills tarafından 1947'de tasarlandı. Tasarımı geliştiren Danimarkalı Axel Damgaard, teknenin Avrupa'da kullanımının yayılmasını sağladı.

Minik sporcular, 8-16 yaş için tasarlanmış gövde uzunluğu 2,3, genişliği 1,13 metre olan ve 35 kilograma sahip optimist tekne ile yelkene başlıyor.

Türkiye'de optimist sınıfındaki lisanslı sporcuların yanı sıra yaz mevsiminde açılan spor okulları ile birçok sporcu adayı optimist sınıfı ile yelkenle tanışıyor. Türkiye ayrıca bu sene 27 Haziran-7 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Ufuk Karadalga: "Yelkene ilgi arttı"

Göztepe Optimist Sınıf Antrenörü Ufuk Karadalga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, optimist teknesinin yelkene yeni başlayanlar için tasarlandığını söyledi.

Yelken sporuyla tanışmak isteyenlere optimist teknelerle eğitim verdiklerini kaydeden Karadalga, şöyle konuştu:

"Çocuklara denizi sevdiriyoruz. Yelken yapmak isteyen sporcularımızı A, B, C diye oluşturduğumuz takımlarda eğitimlerine devam ettiriyoruz. Burada başarılı olan sporcularımız milli takım kadrosuna girme ihtimali bulunuyor. Ayrıca ülkemizi yurt dışında temsil ediyorlar."

Karadalga, son dönemde yelken sporunun geliştiğini belirtti.

Çocukların denizde daha fazla zaman geçirmesinin yelkene de ilgiyi arttırdığına işaret eden Karadalga, "Pandemi döneminde korunaklı sporun yapıldığı denize ve herkesten uzak bireysel bir branş olan yelkene daha fazla ilgi duyulması çocuklarımızın gelişimini daha çok arttırdı. Yelken, öz güven arttıran disiplinli bir spor. O yüzden velilerin çocuklarını yelkene başlatmaları onlar için çok büyük avantaj. Çünkü evde de bunu görüyorlar, okul hayatlarında daha iyi oluyorlar." diye konuştu.

Optimist yelkenciler

Göztepe Yelken Kulübü sporcularından Simay Can Akay ise yaklaşık 2 yıldır yelkenle uğraştığını söyledi.

Yaz kursuyla optimist sınıfıyla tanıştığını kaydeden Simay Can Akay, "Arkadaşlarıma da yelkeni öneriyorum. Pandemide sosyalleşebildik, çok sayıda arkadaşım oldu." dedi.

Ahmet Eren Üçer ise aile yakınlarının yönlendirmesiyle yaklaşık 5 yıldır yelkenle uğraştığını anlattı. Denizde eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen Ahmet Eren Üçer, "Yelkene başladıktan sonra boyum uzadı, kilo verdim. Sonra yön bilgim gelişti." diye konuştu.

Yelkenin eğlenceli bir spor olduğunu dile getiren Üçer, çocuklara bu branşı tavsiye etti.

YORUMLAR
500
Bayram Bektaş: 'Şampiyonluğun yolu aile gibi takım olmaktan geçiyor' Bayram Bektaş: 'Şampiyonluğun yolu aile gibi takım olmaktan geçiyor' Bakan Özer: 'Son 20 yılda ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti' Bakan Özer: 'Son 20 yılda ilk defa kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti'
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denize inmenin ilk yolu optimist sınıfından geçiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 12:06:55. #1.12#
SON DAKİKA: Denize inmenin ilk yolu optimist sınıfından geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement