Denizli Basket, Çayırova Belediyespor'u uzatmalarda 101-98 mağlup etti - Son Dakika
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Denizli Basket, Çayırova Belediyespor'u uzatmalarda 101-98 mağlup etti

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Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, Glint Çayırova Belediyespor'u normal süresi 89-89 biten maçın uzatmasında 101-98 yendi. Denizli temsilcisi, üçüncü periyodu 69-66 önde tamamladığı karşılaşmada salondan 3 sayı farkla galip ayrıldı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız

YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 15, Pecarski 3, Bialey Jr. 24, Meeks 25, Mahir Ağva 11, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi 6, Egemen Güven, Brewer 2, Miles 15

GLİNT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Canberk Kuş 11, Enes Berkay Taşkıran 10, Erdi Gülaslan, White Jr. 7, Simmons 12, Crafword 17, Kartal Özmızrak, Sokolowski 17, Brooks, Sulaimon 24

1'İNCİ PERİYOT: 26-28

İLK YARI: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Çayırova Belediyespor'u konuk eden Yukatel Denizli Basket, uzatmalara giden maçta rakibini 101-98 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ilk çeyreğini konuk Çayırova 28-26 önde tamamladı. İkinci periyodun 9.37'nci dakikasında Glint Çayırova Belediyesi oyuncusu Brooks, rakip oyuncusu Egemen Güven'e yaptığı hareketten dolayı maçtan diskalifiye edildi. İkinci çeyrekte de etkili olan Çayırova Belediyespor devreye 47-42 üstün girdi. Üçüncü periyotta toparlanan Denizli Basket 69-66 öne geçti. Son periyot ise nefes kesti; müsabakanın normal süresi 89-89 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikasında rakibine üstünlük kuran Denizli Basket, salondan 3 sayı farkla 101-98 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
DenizliSporSon Dakika

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