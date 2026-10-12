Denizli Basket koçu Aktaş, Efes karşısında ilk yarıyı boşa harcadıklarını söyledi - Son Dakika
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Denizli Basket koçu Aktaş, Efes karşısında ilk yarıyı boşa harcadıklarını söyledi

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Denizli Basket koçu Aktaş, Efes karşısında ilk yarıyı boşa harcadıklarını söyledi
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Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, Anadolu Efes deplasmanındaki yenilginin ardından ilk yarıyı boşa harcadıklarını söyledi. Aktaş ikinci yarıdaki oyunun hedeflenen seviyeyi yansıttığını belirtirken yeşil-siyahlı ekip çarşamba günü Portekiz'de SL Benfica'ya konuk olacak.

76 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil-siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk yarıda yaşadığı sorunları ikinci devrede aşarak maça ortak olmaya çalışsa da sahadan istediği sonuçla ayrılamadı. Karşılaşmanın ardından oyuncularının performansını değerlendiren Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, özellikle EuroLeague ve EuroCup seviyesindeki takımlara karşı mücadele ederken maçın ilk anından itibaren hazır olmanın önemine dikkat çekti.

Anadolu Efes gibi üst düzey takımlara karşı deplasmanda mücadele etmenin kolay olmadığını ifade eden Zafer Aktaş, takımının karşılaşmaya başlangıcını eleştirdi. Aktaş, "Öncelikle şunu öğrenmemiz lazım: EuroLeague ve EuroCup takımlarına karşı, özellikle Türkiye Ligi'nde deplasmanda oynarken maça ilk saniyeden itibaren hazır gelmemiz gerekiyor. Hem mental hem de fiziksel olarak" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında beklentilerinin gerisinde kaldıklarını belirten Aktaş, takımın istediği enerjiyi ve oyun düzenini ortaya koyamadığını dile getirdi. "Bana sorarsanız biz bugün takım olarak ilk yarıyı boşa harcadık. İstediğimiz enerjiyi ve oyun düzenini sahaya koyamadık. İkinci yarıda bunları sahaya yansıttığımızda ise maça ortak olduk" diyen Aktaş, mücadeleye doğru başlangıç yapmanın önemini vurguladı.

Anadolu Efes'in kadro kalitesine de değinen Zafer Aktaş, bazı pozisyonlarda rakibin fiziksel ve bireysel üstünlük kurduğunu söyledi. Özellikle uzun oyuncuların etkili olduğu bölümlerde zorlandıklarını belirten Aktaş, Dario ari ve Ercan Osmani'nin performansına dikkat çekti. Deneyimli başantrenör, "Belli pozisyonlarda bazı oyuncuların bize karşı üstünlüğü var. Özellikle 4 numara pozisyonunda ari ve Ercan Osmani'nin bize ciddi problemler yaşattığı dönemler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın ikinci yarıda sergilenen basketbolun takımın ulaşmak istediği seviyeyi gösterdiğini ifade eden Aktaş, oyun disiplinini ve mücadele gücünü maçın tamamına yaymaları gerektiğini belirtti. "İkinci yarıda oynadığımız oyun aslında bizim oynamamız gereken ve her maç sergilemeye çalıştığımız oyun. Bunu maçın tamamına yaymamız lazım" sözleriyle oyuncularına önemli bir mesaj verdi. Sezonun ilk haftasında da maçın son bölümünde hücum organizasyonlarında sorunlar yaşadığını hatırlatan Aktaş, bu eksiklikleri gidermek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Bazı karşılaşmalarda düşük enerjiyle başlamalarına rağmen sonradan toparlanmanın mümkün olabileceğini belirten Aktaş, Anadolu Efes gibi güçlü rakiplere karşı bunun çok daha zor olduğunu vurguladı. Aktaş, "Bazen bazı maçlarda düşük enerjiyle başladığınızda sonradan toparlanıp rakibinizi yakalayabilir ve kazanabilirsiniz. Ancak bu tarz takımlara karşı bunun pek imkanı yok. Salı günü Portekiz'e gideceğiz. Bazı oyuncuların dinlenmesi, bazı oyuncuların ise rotasyona girdiklerinde katkı vermesi gerekiyor. Çünkü çok geniş rotasyonlu bir takım değiliz. Ama ben elimden geldiğince rotasyonu geniş tutmaya çalışıyorum" dedi.

Gözler FIBA Europe Cup için Portekiz deplasmanında

Anadolu Efes karşılaşmasının ardından Y. Denizli Basket'i yoğun bir fikstür bekliyor. Yeşil-siyahlı ekip, FIBA Europe Cup G Grubu'ndaki mücadelesine devam etmek üzere çarşamba günü Portekiz'de sahaya çıkacak. Denizli temsilcisi, 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'da SL Benfica ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupasında yoluna devam etmek isteyen Y. Denizli Basket, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
Anadolu EfesZafer AktaşPortekizDenizliBenficaEfesSporSon Dakika

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