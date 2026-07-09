Y. Merkezefendi Belediyesi Basket\'in yeni adı \'Denizli Basket\' oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda kulübün ismi, logosu ve renkleri değiştirilirken, yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Alınan kararla kulübün yeni adı Denizli Basket Spor Kulübü oldu. Kulübün yeni logosu horoz ve basketbol topundan oluşurken, renkleri ise yeşil-siyah olarak belirlendi.

"Bu başarı ekip ruhunun eseridir"

Genel kurula katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kulübün kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece değinerek, elde edilen başarıların birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu söyledi. Takımın kısa sürede önemli bir noktaya ulaştığını belirten Doğan, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanılmasının ilçe belediyesi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yaşanan coşkulu günleri unutmadığını dile getiren Doğan, en zor dönemlerde dahi taraftarın takımı yalnız bırakmadığını vurgulayarak Denizli halkına teşekkür etti.

Şehrin ortak değerleri etrafında kenetlenmesinin önemine dikkat çeken Doğan, "Denizli'nin adı bizim için çok önemli. Şehir bütün olursa çok daha büyük başarılar gelir. Avrupa'da ve ligde daha iyi yerlere geleceğimize gönülden inanıyorum. Bundan sonra da maddi ve manevi desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

"Yeni bir başlangıç"

Kulüp Başkanı Veli Deveciler ise olağanüstü genel kurulun kulüp adına önemli kararlar almak için gerçekleştirildiğini belirtti. Genel kurulda kulübün ismi ve logosunun değiştirildiğini söyleyen Deveciler, bundan sonra takımın Türkiye Basketbol Süper Ligi ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Denizli Basket Spor Kulübü adıyla mücadele edeceğini açıkladı. İsim değişikliğinin uzun süredir taraftarların ve Denizli kamuoyunun ortak talebi olduğunu ifade eden Deveciler, Avrupa arenasında Denizli'nin adını daha güçlü şekilde temsil etmek amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi.

"Tüm Denizli'yi takımın etrafında birleşmeye davet ediyoruz"

Yeni logoda horoz figürünün yer aldığını belirten Deveciler, bu değişimi kulüp adına yeni bir dönem olarak gördüklerini ifade etti. Denizli'nin tüm dinamiklerine çağrıda bulunan Deveciler, "Tüm Denizli'yi, taraftarlarımızı ve takımımıza gönül veren herkesi Denizli Basket çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Bize bugüne kadar destek veren tüm kurumlar ve paydaşlarımızın bundan sonra da yanımızda olacağına inanıyoruz. Denizli Basket'i ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu. - DENİZLİ