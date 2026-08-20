Denizli Basket Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizli Basket Yeni Sezona Hazırlanıyor

Denizli Basket Yeni Sezona Hazırlanıyor
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Yukatel Denizli Basket, özel maçlar ve turnuva ile yeni sezon hazırlıklarına başladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Antrenör Zafer Aktaş ve iç transferde Mahir Ağva, Egemen Güven, Mustafa Sami Yılmaz'la sözleşme yenileyip, dış transferde Victor Bailey Jr., Yaman Alişan, Marko Pecarski ile Brae Ivey'i alan Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda parkeye indi. Denizli Basket sezon öncesi ilk olarak özel maçta 26 Ağustos Çarşamba günü evinde TBL ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Antalya'da 3-8 Eylül tarihleri arasında turnuvaya katılacak Denizli Basket; 3 Eylül'de Aliağa Petkimspor, 4 Eylül'de Çayırova Belediyespor, 8 Eylül'de ise Galatasaray'la karşılaşacak. Hazırlık maçlarının ardından ilk kez yer alacağı Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme sınavına çıkacak Denizli Basket, ilk maçında 15 Eylül'de Almanya ekibi Rasta Vechta ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Basket Yeni Sezona Hazırlanıyor - Son Dakika

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