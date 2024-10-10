Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona İddialı Başlıyor

Spor

Yeni sezonda Kadınlar 2. Ligde mücadele edecek olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni transferleriyle sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Kulüp Başkanı ve Beltaş A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Doğan, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizi, armamızı ve belediyemizi en iyi şekilde temsil edecek olan Tuğçe Demirtaş, Berfin Oruç, İlayda Eser, Nurgül Tunçhan ve Dilara Büke'ye hoş geldiniz diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz. Bu oyuncuların katkılarıyla takımımızın hedeflerine ulaşacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

İbrahim Doğan, ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na spora ve kulübe verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızın spora olan ilgisi ve güveni bize büyük moral veriyor. Yönetim kurulumuz adına, Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni transferleriyle ilk sınavını 13 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda Akhisar Belediyespor karşısında verecek. Kulüp Başkanı İbrahim Doğan, tüm Denizlili voleybolseverleri bu önemli maça davet ederek, takımlarını desteklemeye çağırdı. - DENİZLİ