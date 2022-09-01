Zaferin 100. yılı anısına 100 atlayış gerçekleştirildi

Denizli'de 20 yamaç paraşüt pilotu 1250 rakımlı Bağbaşı Teleferik Yaylasında, 3 günde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle 100 atlayış gerçekleştirdi.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Denizli Yamaç Paraşütü ve Sportif Havacılık Derneği Kulübü (DENHAVK) üyesi 20 yamaç paraşütü pilotu, 1250 rakımlı Bağbaşı Teleferik Yaylasında üç günde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle 100 atlayış gerçekleştirdi. Yayladan uçuşa geçen pilotlar yaklaşık 15 dakika havada kalarak Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğün önündeki çim alana sorunsuz iniş yaptı. Eğitmenlerin gözetiminde yapılan atlayışlara Pamukkale Üniversitesi Havacılık Topluluğu (PAÜHAVK)'ta destek verdi. Uçuşlar sırasında 30 üniversite öğrencisi de gökyüzüyle buluşturuldu.

"30 Ağustos'un 100 yılında şehitlerimizi anmak istedik"

Sportif havacılık kulüpleri olarak büyük zaferin 100. yılını 100 uçuşla kutladıklarını anlatan yamaç paraşüt pilotu Ali Güven, "O zamandan beni ulusal ve uluslararası etkinlikler yaptık, sporcular yetiştirdik. Birçok etkinlik yapıyoruz. Son etkinliğimizi 28-29 ve 30 Ağustos'ta uçuşlar yaptık. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Teleferik bölgesinden uçuşlar yaptık. 30 Ağustosun 100 yılında şehitlerimizi anmak istedik. Zaferi kutladık. Teleferikten uçuşlar yapıp kampüse iniş yaptık. Şehitlerimizi en iyi anlak içinde Türk bayrağını dalgalandırmak istedik. 20 sporcumuz atlayışlar yaptı. 30 üniversite öğrencimizi de gökyüzüyle buluşturduk" dedi. - DENİZLİ