Denizli'de 2026-2027 sezonu öncesi kulüplerin dijital lisans uyarısı: Katılım için 5 bin lira ödeme ve belge yükleme şartı - Son Dakika
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Denizli'de 2026-2027 sezonu öncesi kulüplerin dijital lisans uyarısı: Katılım için 5 bin lira ödeme ve belge yükleme şartı

Denizli\'de 2026-2027 sezonu öncesi kulüplerin dijital lisans uyarısı: Katılım için 5 bin lira ödeme ve belge yükleme şartı
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Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 2026-2027 sezonu öncesinde kulüplere dijital sistemlerini yeniden aktif hale getirmeleri çağrısında bulundu. Katılım ücreti olarak 5 bin liranın TFF hesabına, 2 bin 500 lira harcın da ASKF hesabına yatırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, karar defteri ve yetki belgesi (EK-20) yüklenmeden sistem aktifleşmeyecek; kulüplerin işlemlerini zamanında yapması, sezon başında mağduriyet yaşanmaması için önem taşıyor.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 sezonu öncesinde lige katılacak kulüplerin lisans ve katılım işlemlerini tamamlayabilmeleri için dijital sistemlerini yeniden aktif hale getirmeleri gerektiğini duyurdu.

Denizli ASKF'den yapılan açıklamada, kulüplerin lig katılım ve lisans süreçlerini sorunsuz yürütebilmeleri için yapmaları gereken işlemler sıralandı. Buna göre kulüplerin, 5 bin liralık katılım ücretini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp IBAN hesabına, 2 bin 500 liralık harcı ise ASKF hesabına yatırmaları gerekiyor.

Karar defteri ve yetki belgesi şartı Ayrıca, 2026-2027 sezonuna ilişkin alınan kararların kulüp karar defterine işlenerek sisteme yüklenmesi istendi. Dijital Lisans Sorumlusuna ait yetki ve atama belgesinin (EK-20) sisteme tanımlanması ile dijital sistem şifreleme işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

"Aksaklık yaşanmaması için işlemleri zamanında yapın" Belirtilen şartları yerine getiren kulüplerin dijital sistemlerinin aktifleşeceği ve futbolcu lisans işlemlerini yapabileceği belirtildi. Denizli ASKF, sezon başlangıcında mağduriyet ve aksaklık yaşanmaması adına tüm kulüplere işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de 2026-2027 sezonu öncesi kulüplerin dijital lisans uyarısı: Katılım için 5 bin lira ödeme ve belge yükleme şartı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de 2026-2027 sezonu öncesi kulüplerin dijital lisans uyarısı: Katılım için 5 bin lira ödeme ve belge yükleme şartı - Son Dakika
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