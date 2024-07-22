Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi'ni ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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Spor

Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi'ni ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı

Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi'nde İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü şampiyon oldu. Bursa Deneyim Spor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Bu üç takım, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde ise şampiyon Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü oldu. Moda Spor Kulübü ikinci, Göztepe Spor Kulübü üçüncü ve Akçakoca Kültür Sanat Satranç Eğitim ve Spor Kulübü dördüncü oldu. Bu dört takım da Türkiye Satranç Birinci Ligi'ne yükselme hakkı elde etti.

22.07.2024 16:03
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Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi'ni ilk 3. sırada tamamlayan takımlar, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde yapılan ve 9 tur süren şampiyona sonucunda İzmir Altyapı Satranç Spor Kulübü şampiyon oldu. İkinciliği Bursa Deneyim Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü elde etti. Söz konusu 3 takım gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde ise şampiyon Resul Caner Satranç Akademi ve Spor Kulübü olurken, Moda Spor Kulübü ikinci, Göztepe Spor Kulübü üçüncü, Akçakoca Kültür Sanat Satranç Eğitim ve Spor Kulübü dördüncü oldu. İkinci Lig'de ilk dörde giren bu dört takım gelecek yıl bir üst lig olan Türkiye Satranç Birinci Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, TSF yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve kulüp temsilcileri katıldı.

Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, liglerde şampiyon olan takımları kutladı.

Sezonu başarılı şekilde tamamladıklarını vurgulayan Tulay, "Liglerimizde zorlu ve zevkli mücadelelere tanıklık ettik. Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci ruh, sportmence davranış ve centilmenlik için takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu önemli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediyesine, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Aroma firmasına özel olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi'ni ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi'ni ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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