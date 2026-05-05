Denizli'de Floor Curling Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Floor Curling Şampiyonası

Denizli\'de Floor Curling Şampiyonası
05.05.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 ilden 156 sporcunun katıldığı Floor Curling Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'de gerçekleştirildi.

Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Şampiyonası, 30 Nisan – 03 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Dört gün süren organizasyonda 15 ilden 40 takım ve toplam 156 sporcu, Türkiye Şampiyonası bileti için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları faaliyetleri, farklı branşlardaki yoğun takvimiyle sürerken, bu kez Denizli'de Floor Curling heyecanı yaşandı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyona, 30 Nisan sabahı düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şampiyonada; 15 ilden gelen 156 genç sporcu, dört gün boyunca yüksek tempo ve büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Takımlar, teknik becerilerini, stratejik oyun planlarını ve takım uyumlarını sahaya yansıtarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren okul takımları düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Başarılı sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından takdim edilirken, gruplarında ilk dört sırayı elde eden takımlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Floor Curling Şampiyonası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:57:50. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Floor Curling Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.