Denizli\'de Genç Sporculara Ücretsiz Fizyoterapist Desteği

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sakatlanma risklerini azaltmak ve mevcut sakatlıklarını daha hızlı atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla 18 yaş altı lisanslı sporculara ücretsiz fizyoterapist desteği verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 yaş altı lisanslı sporcular için önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Ücretsiz olarak sunulacak fizyoterapist hizmetinden yararlanmak isteyen sporcular, 0 (258) 262 11 22 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek. Randevu sistemiyle sporcular kendilerine uygun bir zaman dilimi seçerek profesyonel destek alabilecek. Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu'nda verilecek fizyoterapist desteği, sporcuların sakatlanma risklerini azaltmalarına ve mevcut sakatlıklarını daha hızlı atlatmalarına yardımcı olacak.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, genç sporcuların sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını desteklemek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Gençlerimizin spor yaparken karşılaşabilecekleri sakatlıkları en aza indirmek ve onları sağlıklı bir şekilde desteklemek için fizyoterapist desteği sağlayacağız. Sporcularımızın gelişimine katkı sunacak bu hizmetimizle her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ