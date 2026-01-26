Denizli Büyükşehir\'den görme engelli sporculara Braille alfabeli madalya

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Lykos Goalball Kupası, Türkiye'de bir ilke sahne oldu. Görme engelli sporcular için kupa ve madalyaların ilk kez Braille alfabesiyle hazırlandığı organizasyon, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalara 5 şehirden 14 takımın katılımıyla düzenlendi. Turnuvada müsabakalar genel, kadınlar, gençler ve genç kadınlar olmak üzere dört kategoride oynandı. Karşılaşmalar, federasyon talimatları ve uluslararası kurallar çerçevesinde centilmence bir mücadele anlayışıyla tamamlandı.

"Sporun ve umudun engel tanımadığı bir şehir hayal ediyoruz"

Final müsabakası sonrası konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, turnuva için Denizli'ye gelen tüm sporcuları ve misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Goalball müsabakalarını ilk kez izlediğini söyleyen Başkan Çavuşoğlu, sahadaki mücadelenin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Konuşmasında görme engelli bir annenin oğlu olduğunu da paylaşan Başkan Çavuşoğlu, "Bir duyu kapandığında diğer duyuların nasıl güçlendiğini hayatım boyunca gördüm. Sporun ve sanatın herkes için erişilebilir olduğu, engellerin birlikte aşıldığı bir Denizli'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"Bu organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duydum"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu ise, ilk kez bu ölçekte bir organizasyonda bulunduğunu ifade eden Tanrıkulu, goalball branşının Türkiye'ye kazandırdığı ulusal ve uluslararası başarılara dikkat çekti.

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra paralimpik oyunlarda elde edilen dereceleri hatırlatan Tanrıkulu, "Bu başarı hikayesinin bir parçası olmak ve böylesine güzel bir salonda, güzel bir şehirde ağırlanmak bizler için çok kıymetli. Bu organizasyonların devam edeceğine yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkese ve dereceye giren sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de ilk kez Braille alfabesiyle hazırlanan madalyalar, dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen ödül töreniyle Lykos Goalball Kupası, dostluk ve fair-play ruhu içinde tamamlandı. Lykos Goalball Kupası'nı özel kılan en önemli detaylardan biri, kupa ve madalyaların Braille alfabesiyle hazırlanması oldu. Türkiye'de ilk kez bir spor organizasyonunda hayata geçirilen bu uygulama sayesinde görme engelli sporcular, kazandıkları madalyaları dokunarak okuyabildi. - DENİZLİ