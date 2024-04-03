Denizli\'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları Başlıyor

Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları 21 ekibin katılımıyla 05 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda başlayacak.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 05 Nisan Cuma günü saat 14.00'te başlayacak halk oyunları şöleninde kulüpler sırayla sahne alacak. Gümüşlerde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmalara farklı kategorilerde 21 ekip katılacak.
Yarışmanın yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. Yarışmaya katılacak ekipler yarışmadan bir gün önce prova için salonda yerini alacak. Yarışmada, ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Halk Oyunları Kulüpler Denizli İl Şampiyonasında yarışacak tüm takımlara başarılar dileyen İlman, herkesi bu şöleni izlemeye davet etti. - DENİZLİ
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Dalcı, görev süresi boyunca 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Bodrum FK'ya evinde 1-0 yenilen Manisa FK'da yönetim, Dalcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nda Kayseri takımları, kadınlar, erkekler ve kombine kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Bursalı bisiklet tutkunları her yıl düzenledikleri geleneksel bisiklet turunun 10.sunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 bisikletçi, Uludağ'a 3 saatlik bir tırmanış sonrasında ulaştı. Tur boyunca güvenlik önlemleri alındı ve bisikletçiler takip edildi. Etkinliği düzenleyen bisikletçiler, gelecek yıllarda da bu geleneği sürdüreceklerini belirtti.
Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi ikinci karşılaşmaları yarın ve cuma günü yapılacak. Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı; Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı yenerek seride 1-0 avantaj sağladı. Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı; Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maçların programı ise şu şekilde: Sultanlar Ligi'nde yarın Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit; Efeler Ligi'nde ise 5 Nisan Cuma günü Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara karşılaşmaları yapılacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Brand Group Alanya Belediyespor'un İranlı oyuncusu Bardia Saadat, Alanya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Saadat'ın kullandığı araç, bir yolcu otobüsüyle çarpıştı. Yaralanan oyuncu hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bardia Saadat yaralandı. Takımdan yapılan açıklamada, oyuncunun müşahede altına tutulacağı ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Beşiktaş ile karşılaşacak. İki takım arasında gerçekleşecek olan maç, Süper Lig tarihindeki 20. randevu olacak. Başakşehir evinde oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Deniz Türüç cezalı, 5 futbolcu ise kart sınırında bulunuyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar, son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı ve galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Eğer Başakşehir'e yenilirse, 2021-2022 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacaklar. Beşiktaş'ta 2 futbolcu sakat, 4 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Dış sahada oynadığı maçlarda Beşiktaş, istediği performansı sergileyemedi ve 15 maçta 6 galibiyet aldı.
Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerinde yer alacak olan Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Milli sporcuların isimleri de açıklandı.
Ege Üniversitesi DAÇKA, Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turunun üçüncü müsabakasında Bordo Sportif RS'yi 73-67 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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