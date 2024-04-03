Denizli\'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları Başlıyor

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Denizli'de Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Yarışmaları 21 ekibin katılımıyla 05 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda başlayacak.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 05 Nisan Cuma günü saat 14.00'te başlayacak halk oyunları şöleninde kulüpler sırayla sahne alacak. Gümüşlerde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak yarışmalara farklı kategorilerde 21 ekip katılacak.

Yarışmanın yapılacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda hazırlıklar sürüyor. Yarışmaya katılacak ekipler yarışmadan bir gün önce prova için salonda yerini alacak. Yarışmada, ekiplerin uyum ve performanslarına göre halk oyunları milli hakemlerinden oluşan jüri tarafından puanlama yapılacak ve şampiyonlar belli olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, halk oyunlarının kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun ne kadar önemli bir zenginliğe sahip olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Halk Oyunları Kulüpler Denizli İl Şampiyonasında yarışacak tüm takımlara başarılar dileyen İlman, herkesi bu şöleni izlemeye davet etti. - DENİZLİ