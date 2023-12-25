Denizli\'de \'Hemsball Şampiyonası\' düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel bireylere yönelik yürüttüğü "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde Denizli'nin ev sahipliğinde 'Hemsball Şampiyonası' yapıldı. 5 ayrı ilden katılan 82 sporcunun mutluluğu gözlerinden okunurken, unutamayacakları güzel hatıralar ile Denizli'den ayrıldılar.

Denizli'de hafta sonu hemsball'da yarışma heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özel bireylere yönelik yürütülen "Mutlu Çarşamba" projesi çerçevesinde destek verilen 'Hemsball Şampiyonası' 5 ayrı ilden davet edilen özel sporcuların katılımıyla Denizli'nin ev sahipliğinde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonunda yapıldı. Organizasyona 5 ilden 82 sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Organizasyon için kente gelen özel sporcuları Denizli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İki gün süren yarışmaların ardından özel sporcular ve aileleri toplu olarak Pamukkale ve Hierapolis gezisi yapıldı. 24 Aralık Pazar günü şampiyonanın kapanışı ve ödül töreni yapıldı. Akşam yemeğinin ardından başlayan ödül töreninde tüm katılımcılara günün anısına hazırlanan madalyalar ve katılım belgeleri Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile yetkililer tarafından takdim edildi. Özel sporcuların yaşadıkları sevinç ve mutlulukları gözlerinden okunurken, sporcu aileleri çocuklarına unutamayacakları iki gün yaşatan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti. - DENİZLİ