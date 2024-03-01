Denizli\'de İllerarası Kick Boks Ligi Müsabakaları Başlıyor

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03 Mart 2024 tarihlerinde Sarayköy Spor Salonunda yapılacak. Türkiye'nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyona 27 ilden 950 sporcu katılacak.

Denizli'de sportif organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 6.'sı düzenlenen İllerarası Kick Boks Ligi'nin 1. Etap Müsabakaları 02-03 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde Sarayköy Spor Salonunda yapılacak. Miniklerden büyüklere farklı kategori ve sikletlerde yapılacak müsabakalar tartılarla birlikte 2 gün sürecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Denizli Temsilciliği işbirliğinde düzenlenecek yarışmalar için hazırlıklar devam ediyor. Sarayköy Spor Salonunda ilk gün tartılarının ardından ring ve tatamilerde müsabakalara start verilecek. Türkiye'nin tek Kick Boks Ligi olma özelliği taşıyan organizasyona 27 ilden 950 sporcu katılacak. Yarışmaların seremonisi 02 Mart 2024 Cumartesi günü saat 15.00'da olacağı bildirildi.

Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tecrübeli kadrolarıyla yeni bir organizasyona daha hazır olduklarını kaydetti. Kick Boks Liginin etaplar halinde her zaman yoğun katılımla yapıldığını belirten İlman, sporcuların ringde olan rekabetinin, müsabakalar sonunda dostluk görüntüleriyle tamamlanmasını dilediklerini söyledi. Tüm sporculara başarılar dileyen İlman, sporseverleri Kick Boks yarışmalarını izlemeye davet etti. - DENİZLİ