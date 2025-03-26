Denizli\'de Judo Küçükler Şampiyonası Yapıldı

Okul Sporları Judo Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 242 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 25-26 Mart 2025 tarihleri arasında Denizli, Judo Küçükler Grup Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 13 farklı ilden 242 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada, Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular da belirlendi. Dereceye giren sporculara madalyalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın tarafından takdim edildi. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasında illerini temsil etme hakkı kazandı. - DENİZLİ