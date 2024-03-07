Denizli\'de Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Gerçekleşti

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Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşen Judo Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na bu yıl Denizli ev sahipliği yaptı. Vali Recep Yazıcığıoğlu Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya 66 ilden 435 sporcu katıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışmalarda ilk gün tartıların ardından yarışmalara geçildi. Şampiyonanın seremonisine Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, sporcular ve antrenörler katıldı. Seremonide Denizli Büyükşehir Belediye Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Açılışta konuşan Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Okul Sporlarının en çok önem verdikleri projelerden biri olduğunu söyleyerek gençlerin hem sporda, hem de akademik alanda gelişmeleri için çalıştıklarını kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan'da şampiyonada emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi.

"Sporda önemli bir organizasyona daha hazırız"

Spor kültürünün küçük yaşlarda başlaması için okul sporlarına önem verdiklerini kaydeden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Judo Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. 46 farklı branşta Denizli'de okul spor faaliyetlerinin yapıldığını söyleyen İlman, ulusal faaliyetlerde de Denizli'de 20 branşta ulusal organizasyona ev sahipliği yapıldığını söyledi.

Farklı kategorilerde yapılan müsabakalar sonrası ödül töreni ile dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Şampiyon sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdür Ömer İlman ve organizasyondan sorumlu yetkililer takdim etti. - DENİZLİ