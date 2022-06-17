Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
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Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği" düzenlenecek

17.06.2022 14:34
Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği" düzenlenecek

Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden düzenlenecek.

Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden düzenlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan şenlik, 2 yıllık aranın ardından 21-23 Haziran'da Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak.

Denizli ve ilçelerden gelen 9-11 yaş aralığındaki yüzlerce çocuğun ilk hentbol deneyimlerini yaşayacakları şenlik, "sert kuralların olmadığı, kazanan kaybedenin önemsiz olduğu, güler yüzlü, neşeli bir ortam" ilkelerine sadık kalarak yedinci kez gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de 'Minik Eller Hentbol Şenliği' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
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